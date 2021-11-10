東涌明年底設臨時街市　團體調查指市民盼助調整該區物價

東涌港鐵站附近將於明年第4季設立臨時街市，有地區團體就市民意見進行第2次意見問卷調查，共有430名街坊受訪。逾85%受訪者期望臨時街市備有熟食攤檔，75%希望設有洗手間；過往不少東涌居民因當區物價昂貴而要跨區買餸，超過一半人希望臨時街市能夠幫助調整東涌物價。

東涌社區發展陣線、監察公營街市發展聯盟及東涌街市關注組進行調查，發現60%東涌居民擔心東涌臨時街市啟用後會引發衞生問題，有45%受訪者擔心引起噪音問題，逾60%居民擔心道路會有擠塞問題。團體認為上述問題不容忽視，建議政府在設計臨時街市方案時，需考慮如何避免發生上述問題及提供相關解決方法。

監察公營街市發展聯盟姚靈音表示，港府6月宣布於東涌興建臨時街市至今近5個月，一直未有設立公眾諮詢或渠道，讓居民表達意見及期望，最後容易出現期望落差，不利居民參與臨時街市的規劃。東涌社區發展陣線吳墁焜建議設立監察東涌街市工作小組，專責討論東涌街市的規劃及發展。

東涌街坊關注組街坊瓊姨指，東涌區內街市物價較其他區貴，不少居民選擇每周兩次跨區至荃灣買菜，她期望臨時街市落成後有助降低區內街市物價，為區內居民提供多元食材選擇，紓緩居民經濟壓力。