競委會發表競爭條例有關「承諾」政策　闡明做法及程序

競爭事務委員會今日(10日)發表與《競爭條例》第60條「承諾」有關的政策，闡明競委會處理承諾的做法及程序。根據《條例》第60條，競委會可接受某方作出採取或不採取任何行動的承諾，以釋除其對某行為可能違反競爭守則的疑慮。如競委會接受承諾，則不會就該承諾所涵蓋的事宜展開或繼續調查，以及不會在競爭事務審裁處提起或繼續法律程序。

競委會行政總裁畢仲明指，去年競委會兩度以接受承諾的方式處理競爭問題。數間主要網上旅行社承諾刪除他們與酒店訂立的廣義平等條款，香港海港聯盟亦承諾維持某些服務的收費及服務水平，令消費者、相關持份者以致整個行業都能受惠。競委會相信今日所發表的承諾政策，有助法律界及商界得到清晰的指引，了解承諾程序如何運作。

《競爭條例》提供了一系列競委會可採取的補救措施，以釋除其對可能違反競爭守則的行為的疑慮，有關措施包括接受承諾、發出告誡通知或違章通知書，以及在審裁處提起法律程序，尋求作出適當命令及施加罰則。

政策闡明了競委會在決定接受承諾是否恰當的補救措施、以及建議的承諾能否適當地釋除競爭疑慮時，會考慮多個因素，行為的嚴重程度、釋除競爭疑慮的能力、可有效履行及監察、嚴重程度因素及補救目標、真誠及時間方面的考量。