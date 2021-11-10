秋田縣爆高致病性禽流感　屬日本今季首宗　港停進口禽產品

日本農林水產省今日(10日)表示，秋田縣橫手市養雞場在本周一至周二(8至9日)有大量雞隻死亡，驗出高病原性的H5禽流感病毒，是該國今季首宗禽流感，亦是秋田縣首次驗出高病原性的禽流感病毒，將撲殺逾14萬隻雞。因應上述通報的日本秋田縣爆發高致病性H5禽流感，為保障香港公眾健康，食物環境衞生署食物安全中心今日(10日)宣布，即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品，包括禽蛋。

根據政府統計處的資料，從日本進口約40公噸冰鮮禽肉、約2,530公噸冷藏禽肉及約2.1億隻禽蛋。食安中心表示已就事件聯絡日本當局，同時會繼續密切留意有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。而日本首相岸田文雄指示相關單位促請家禽業者嚴加警戒，支援業界採取預防措施。日本政府今日在首相官邸的危機管理中心設立情報聯絡室，上午召開了閣員會議商討對策。

秋田縣表示，橫手市的養雞場有190隻雞先後死亡，負責人通報家畜保健衞生所後進行檢驗，發現13隻雞中有12隻驗出H5禽流感病毒，為防禽流感蔓延，會全數撲殺養雞場飼養的約14.3萬隻雞。縣政府已向自衞隊申請災害派遣支援，把爆疫養雞場半徑3公里範圍劃為「移動限制區域」，該區的雞隻與雞蛋不得運往其他地方；半徑10公里內列為「搬出限制區域」。

另外，世界動物衞生組織通報指，波蘭西里西亞省Tarnogórski區爆發高致病性H5N1禽流感，食安中心同樣已暫停從該地區進口禽肉及禽類產品，包括禽蛋，亦已就事件聯絡波蘭當局，並會因應世界動物衞生組織發出關於爆發禽流感的消息及發展，採取適當行動。根據政府統計處的資料，本港今年首9個月從波蘭進口約4,070公噸冷藏禽肉及約2482萬隻禽蛋。