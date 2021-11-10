按摩店涉無牌及賣淫案明年開審　辯方或召蔡展鵬作供

警務處國家安全處首任處長蔡展鵬，懷疑於今年3月光顧無牌按摩院。事後涉事按摩院3名女按摩師及租用按摩院所在地址的男子，被控經營賣淫場所及無牌按摩院等罪。4名被告否認控罪，案件今午（10日）在東區裁判法院預審。裁判官鄧少雄把案件排期至明年4月6日開審，預計審期為6天，審訊會以英語進行。控辯雙方早前爭議一名高級警官的供詞是否與本案相關，今午的預審曾轉為內庭聆訊，以處理該議題。據悉法庭裁定控方須向辯方披露該份高級警官供詞。

案中被告依次為李亦晴（36歲、按摩師）、元秋香（34歲、無業）、張明芳（35歲、按摩師）及胡炳雄（61歲、男、無業）。控罪指，元於2020年10月28日，在灣仔莊士敦道191至193號勝意大樓之「Viet Spa」，管理於上址經營的賣淫場所；張於2020年11月5日，在上述地址管理賣淫場所；李及元於2021年3月19日，在上述地址管理賣淫場所，及管理沒有有效牌照的按摩院。胡炳雄則被控於2020年10月28日至2021年3月19日，在上址經營賣淫場所，及在上址經營沒有有效牌照的按摩院。辯方律師在庭外透露，辯方很大機會傳召蔡展鵬作供。

案件編號： ESCC 1161/2021