今年錄得17宗奪命工傷 　羅致光稱數字高企籲守規

為表揚在實踐職安健有傑出表現的人士，職業安全健康局(職安局)與多個政府部門及機構，今日（10日）合辦第22屆建造業安全大獎頒獎典禮。勞工及福利局局長羅致光致詞時表示，去年的工業意外有顯著下跌，惟致命個案數字仍然高企，呼籲承建商及僱員都需遵守職安健法例，預防意外發生。

羅致光表示建造業職安健表現近年持續改善，去年發生的工業意外數字及每千名工人意外率分別是2532宗及26.1，較5年前的3720宗及34.5錄得顯著下跌。然而，致命個案仍然高企，截至今年10月底，建造業發生17宗致命工業意外，當中9宗涉及裝修維修工程，8宗涉及「人體從高處墮下」，總數較去年同期的13宗高。其中9月中旬一名工人在拆卸棚架期間，棚架突然塌下，幸好工人有佩戴安全帶並扣在穩固的地方，防止他進一步墮下。

而去年至今年上半年，因僱主或承建商違反職安健法例而被法庭定罪的檢控個案約有2800宗，罰款總額達約2,200萬港元，同時約有160宗因工人違反職安健法例而被法庭定罪的個案，涉及約40萬港元罰款；其中一宗涉及致命工業意外的個案，工人更被判處監禁2星期。

羅致光呼籲僱主或承建商必須就離地或高處工作做好風險評估，制訂安全及合適的施工程序。勞工處亦會透過工人常用的網站、在電台賽馬日節目播放知名人士的宣傳聲帶、資助工會在工地舉辦講座，製作一輯全新的電視宣傳短片及電台宣傳聲帶，宣傳高處及離地工作安全訊息。

是次頒獎禮分為機構及個人項目，在機構項目方面，包括在最佳酷熱天氣下工作安全及保障員工健康計劃、最佳高處工作安全改善計劃及安全文化比賽等。而在個人項目方面，有職安健模範竹棚工、職安健模範升降機技工等等。