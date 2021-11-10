天橋張貼示威海報　2名16歲女生認刑毀候判

去年2月24日，有人在葵涌邨商場一條天橋附近張貼示威文宣。警方事後拘捕15名15至31歲男女歸案，當中包括有5名中學生及1名教師。他們同被控1項刑事毀壞罪，當中7人另被控管有物品意圖損壞財產的交替控罪，今天（16日）在西九龍裁判法院再提堂。2名16歲女學生今天決定承認刑毁罪，裁判官香淑嫻聽取求情後，押後至12月1日判刑，2人要還押待索取一系列報告，及每人要向房屋署賠償156.7港元。至於其餘11人則不認罪，他們與另外2名仍未答辯的被告，將一同在12月29日再提訊。

15名被告依次為女學生鄒文燕（18歲）、女學生葉嘉儀（18歲）、吳姓女學生（16歲）、鄧姓女學生（16歲）、無業男子李霈濠（21歲）、男學生陳信豪（20歲）、廚師張家禧（21歲）、女學生梁詠彥（21歲）、女學生朱麗茵（20歲）、女學生林慧淇（19歲）、男學生鄭珈熹（19歲）、男學生黃文杰（21歲）、無業男子李永熙（23歲）、男教師李重熙（31歲）及無業男子鍾正浩（22歲）。他們同被控一項刑事損壞罪，指他們於2020年2月24日，在葵涌邨商業中心的天橋，無合法辯解而損毀屬於房屋處的天橋牆壁及欄杆，意圖摧毀該財產或罔顧財產是否會被損壞。交替控罪則指控鄧姓女生、梁詠彥、鄭珈熹、黃文杰、鍾正浩、李永熙及李重熙，在同日同地管有油漆製白膠漿及可貼海報的工具，意圖損壞屬於房屋署的財產。

2名姓吳及姓鄧的16歲女生今天承認刑毁罪。案情指當日下午5時許，警方接報到場，見到一群人在黏貼海報，海報上有「若要成功必要行動」、「如果唔好彩被告暴動要坐監我等你」等字句。吳手中握著3張海報，上面分別寫著「五大訴求」、「黨鐵壟斷香港」、「黨鐵事故」；而鄧則拿著紅色膠桶、油漆掃及白膠漿。當時附近還有其他人在貼文宣海報，石枱上放有數百張文宣及油漆掃等工具。

辯方律師求情指，2人是同校學生，犯案時只有14歲，當時年紀輕、判斷力相對弱，而2人操行一直保持良好，相信今次只是單一事件，經過校方近一年半輔導，相信她們重犯機會低。律師冀法庭考慮本案沒有造成永久性及嚴重損壞、手法和平、被告沒有拒捕或逃走，建議考慮非監禁式刑罰。

惟裁判官香淑嫻認為，本案規模大、有一定嚴重性，文宣內容煽動及多樣化，被告夥同作案、分工合作、早有準備，加上考慮當時的社會氛圍，決定索取感化、社會服務令、更生中心、教導所及青少年罪犯評估專案小組報告後再作判刑，期間2人要還押懲教看管。

案件編號：WKCC2800/2021