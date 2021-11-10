觀塘三度淪貧窮率最高地區　就業情況遜色成主因

政府今日(10日)公布2020年貧窮報告，觀塘三度成為貧窮率最高的地區，在政策介入前，該區貧窮率高達28.8%，較2019年上升9.8%，貧窮人口達19.2萬人。而中西區則成為貧窮率最低的地區，貧窮率為16.9%，亦較2019年升3.9%，兩區貧窮率相差11.9個百分點。惟政策介入後，觀塘的貧窮率僅得5.5%，更較中西區的9.9%低。

在政策介入前，18區中貧窮率最高的是觀塘，達28.8%；其次是葵青、黃大仙，2區的貧窮率分別為27.5%、27.1%；緊隨其後是北區，貧窮率為27.0%。而在政策介入後，北區的貧窮率為9.8%；其次是貧窮率7.1%的黃大仙；至於觀塘及葵青區則同為5.5%。

報告分析多區的貧窮情況，指以往觀塘、葵青等地區向來是貧窮情況相對表現較差，發現這些地區的非綜援在職貧窮人士比例普遍較高，反映就業情況遜色是該些地區貧窮率較整體高主因之一。而單親住戶比例及兒童貧窮率亦較高，顯示撫養負擔較大亦是相關因素。

但報告指該數區由於有領取綜援及居於公屋的貧窮住戶的比例更高，各區貧窮情況在港府選定政策介入後的相應「扶貧效應」遠高於其他分區。反觀部分灣仔及中西區等住戶收入較高的地區，政策介入前住戶的貧窮率和社會福利涵蓋比率較低，政策介入後貧窮情況的改善幅度亦較小。

今次報告全港各區的貧窮率均上升數個百分點，更有2區的升幅高達1成。當中葵青的貧窮率升幅最大，急升10.4%，其餘包括離島、深水埗、觀塘、黃大仙及元朗，則各升9至10%。