食環署跨部門搗破元朗兩所無牌凍房　檢7.3萬公斤凍肉

食環署今日(10日)與警方、消防處和機電工程署採取聯合行動，在元朗嘉龍路搗破2所無牌凍房，拘捕1男(56歲)1女(39歲)，並就涉嫌經營無牌凍房向他們展開檢控程序。

行動中，食環署人員在該兩處所搜獲共約7.3萬公斤的冰鮮肉類、冷藏肉類及家禽等，當中大部分附有衞生證明書。該署正查核餘下衞生證明書並追查有關產品的來源，調查仍在進行中。此外，消防處人員在其中一個處所發現一個儲有約200公升柴油的容器，而該容器懷疑未經消防處批准使用。該處人員在現場截獲該名疑與案件有關的39歲女子作進一步調查，她涉嫌違反《危險品(一般)規例》並將被檢控。

另外，機電工程署人員則發現場內有部分電線機械性保護不足，開關掣房和配電箱亦欠缺警告性告示，容易構成危險，機電工程署將會作出跟進行動。而警方亦會與其他執法部門保持緊密聯繫，共同打擊有關非法活動。

根據《食物業規例》，無牌經營凍房一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁6個月。根據《危險品(一般)規例》，任何人士如使用未獲消防處批准的容器而儲存任何第五類第三分類液態危險品，一經定罪，最高罰款5,000港元及監禁2個月。