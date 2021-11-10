新增貧窮人口近30%屬在職家庭　團體斥貧窮報告未公布數據

新冠疫情下本港貧窮人口新高，其中有近30%的新增貧窮人口來自於在職住戶，反映有不少家庭要面對工時減少、甚至就業不足的問題，令收入受創。惟報告僅指，在政策介入前，在職貧窮人士較前年增加11,800人，卻未有公布政策介入前的非綜援在職貧窮家庭人口的相關數據。有從事航空業的市民自去年疫情開始收入下跌逾半，只能靠在職家庭津貼等措施度日，亦因妻子要從事兼職幫補家計，令2名孩子要分別交由嫲嫲及婆婆照顧。有組織批評，港府是次於報告內未有公布非綜援貧窮數字，忽視在職勞工支援。

從事航空業的黑先生(化名)，是4人家庭的經濟支柱，惟自疫情以來收入減逾一半，由3萬多港元減至不足1.4萬港元，面對供樓近萬港元開支的壓力，原本是家庭主婦的妻子亦只能從事兼職幫補家計，先後於美容行業及安老院工作，並且申請例如在職家庭津貼等措施度日，惟因2人都要工作，變相令2名兒子無人照顧，要分別交由嫲嫲及婆婆照料。他直言，未曾想像生活拮据至要到食物銀行提領食物，亦表示對政府未有為其行業提供針對支援感到失望。

香港社區組織協會回應《2020年香港貧窮情況報告》指出，以往多份扶貧報告，當局均會定期公布非綜援在職貧窮的統計數據，惟今次卻罕有地沒有公布，令公眾難以監察非綜援在職貧窮家庭的貧窮狀況，無從檢視相關政策成效，令人失望。

社協續指，去年當局公布政策介入前的非綜援在職貧窮家庭人口，2019年為66.2萬，政策介入後亦為47.9萬人；在新冠疫症打擊下，估計去年人數應有增加，惟政府未有公布相關數據。雖然當局由今年6月至明年5月份，限時降低在職家庭津貼計劃非單親住戶的工時要求，又表示職津於2020年有助整體貧窮率減少0.8%，惟計劃截至今年9月底受惠人數仍只有約20.6萬人，反映計劃成效不彰，當局亦未有認真檢視職津計劃的成效。