貿發局牽頭辦首屆亞洲醫療論壇　主席林建岳：聯繫業界締造商機

香港貿發局今日(10日)公布，將於11月24日合辦首屆亞洲醫療健康高峰論壇(論壇)，論壇將以線上線下形式舉行，逾70名世界各地醫療衞生官員、國際組織代表、醫學界科研專家，以及商界與投資領袖將擔任演講嘉賓，以「強韌迎變共塑可持續未來」為題，搭建高層次投資及商業交流平台，促進相關持份者商談合作，共謀投資機遇，並凸顯香港作為醫療健康產業科研和商貿平台的優勢。

貿發局主席林建岳表示，疫情及人口老化提升全球對生命健康科技及公眾健康的關注。論壇有助環球業界掌握形勢、建立聯繫及締造商機，而香港的生命健康科技創新研發日益蓬勃，加上本港作為國際金融中心及貿易樞紐，是理想的醫療科研、臨床、投融、商業化的一站式平台。

論壇將探討多個前瞻性議題，例如醫療科技、生物科技及智能醫療的最新發展，以及內地、東盟以至整個亞洲醫療產業的前景。現時，香港是亞太地區最大、全球第二大生物科技公司的公開招股集資中心，亦是主要的生物科技集資樞紐，有優勢協助業界捕捉新商機，共謀可持續發展。

論壇同場設有環球醫健投資項目對接，而展覽亦展示約100家初創公司、醫健企業及機構的最新科技。此外，醫健投資項目及相關推介活動於會場及線上雙軌進行，為來自世界各地參加人士提供交流和商談合作平台。