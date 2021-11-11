絲蘭刺眼6歲童眼球嚴重破裂　西九文化區即拔除有牙綠植

西九文化區的M+博物館明日(12日)開幕，但文化區內開放多年的海濱長廊日前卻發生駭人意外。一名6歲男童本周日(7日)在路邊植物旁撿球時，被植物葉尖刺傷左眼，男童當場大哭，稱左眼已「看不見」，送院後被評定「情況危急」，伊利沙伯醫院當晚安排男童做眼角膜修補手術，據醫生估計，最樂觀情況是男童能恢復30%至40%視力，最差則會左眼失明、甚至可能影響右眼。醫管局表示，男童左眼眼球嚴重破裂，手術已作修補，視乎情況或需做第2期手術。男童父親十分痛心及憂慮。

事發之後，西九文化區一帶的數十棵帶刺植物已被移除。該局發言人回覆查詢指，被移除的是絲蘭，又名洋菠蘿，該局留意到網上訊息指有人在園區內受傷，已聯絡家人，管理局會調查事件並向事主家人致以慰問。

男童父親賴先生透露，本月7日，他與6歲兒子及兒子的多名小學同學和家長，到M+博物館對出的草地野餐。當日下午3時左右，兒子與同學在附近踢球，但球被踢到附近草叢，兒子撿球時疑不慎被鋒利的葉尖刺傷左眼，兒子當場大哭。賴憶述，兒子左眼發紅，眼角膜馬上留下一條疤痕，已不能看見任何東西。他們嘗試用清水為其沖洗，並趕去聖德肋撒醫院求醫。醫生為其檢查後，表示情況危急，須即日做手術，並轉介到伊利沙伯醫院。

當日傍晚6時左右，他們轉抵伊利沙伯醫院，至晚上10時，院方立即為其子進行手術修補眼角膜。賴先生指，兒子的手術順利，昨日(10日)下午已出院，日後需在家護理並每日服用6種藥物，並定期覆診。但兒子左眼視力暫時仍是0，只對光有反應，晶體已消失，而視網膜底有一些不明物體，需要等消炎後才能判斷。醫生預料，其子需要數以月計時間才能判斷可恢復多少視力，最樂觀能恢復30%至40%，最壞的情況則是波及右眼，導致組織壞死。

他痛心地說「(兒子)每日都問何時能看見，也很樂觀，以為1個月後就康復，我們也不敢告訴他實際情況如此差，就算恢復30%已很感恩」。他冀西九當局、乃至於政府都能正視問題，把危險的植物移除，以免再有小朋友受傷，禍及一生。

涉事的絲蘭(洋菠蘿)約高1米多，葉片尖銳、鋒利，這種植物與本報幾年前揭發植物變利器的劍麻同屬龍舌蘭科，其外觀「廣披針形、挺直，硬而革質」。本報記者昨日到西九文化區巡察，發現大批絲蘭已被拔除、堆放在花圃地面，更有橙帶圍封，其中一處綠化帶發現十幾顆絲蘭。

醫管局發言人表示，病人需於香港眼科醫院繼續覆診，以評估眼睛恢復視力的可能性，並視乎情況需否進行第2期眼部手術，包括視網膜脫落及植入人工晶體手術。

有眼科專科醫生表示，眼角膜本身很薄，如有損傷可以很嚴重，但須視乎被硬物擊中的角度。該男童的眼球被植物正面刺穿，導致眼角膜破裂、虹膜外露，由於眼前房被刺穿，也出現「漏水」，情況相當嚴重。如傷口乾净，修復後無問題，就可恢復一定程度視力。若角膜情況較差，或需要換角膜，但兒童容易出現排斥，因此有一定困難。

議員認為，西九於公眾休憩地方種植鋒利的植物，做法不負責任，理應把有關植物搬離人群容易觸及的地方，或至少豎立告示牌，警惕途人。該議員又建議政府相關部門審視公眾地方的植物並採取行動，減低對途人構成傷害的風險。