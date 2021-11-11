車Cam直擊：Tesla秀茂坪衝斑馬線　險撞拄杖伯伯

有網民在昨晚(10日)深夜，上載一條片長約15秒的車Cam短片，根據片段顯示，現場為秀茂坪秀明道秀潤樓對出斑馬線，片段甫開始，可見拍下車Cam片之的士停在斑馬線前，適時有1男1女由的士右車頭橫過斑馬線，另1名持拐杖的伯伯，則由的士左車頭橫過斑馬線往秀潤樓方向前行。

正當手持拐杖的伯伯步至斑馬線中央時，一輛白色的Tesla電動車，正沿秀明道往秀茂坪商場方向行駛，當駛至斑馬線時，司機疑未有顧及已在斑馬線上手持拐杖的伯伯而將車停下，幸持拐杖的伯伯見勢色不對，慌忙減慢步速，停下時與Tesla電動車擦身而過，過程驚險萬分。

此時，險被車輛撞到的伯伯不值司機所為，用拐杖揮向Tesla車身洩憤，惟並無擊中車輛，其後則目送Tesla離去，片段到此告一段落。

該片在社交網站上載近8小時，已有約3.7萬人次觀看，有網民留言：「駕車過斑馬線都好高速吓喔！難怪阿伯咁慶！片主要幫阿伯做嘢。」、「阿伯伯見到Tesla都醒水，收慢腳步，防禦式過斑馬線」、「希望警方見到這段影片主動執法」、「1823派彩單聲」、「班(斑)馬線有人都唔讓，一定要推，支持警方嚴正執法。」

2個月前，一輛平治房車駛至大圍積存街一斑馬線，司機未有停車並疾衝而過，適時一名女子拖着女兒橫過斑馬線，千鈞一髮間，幸女子有留意路面情況，與女兒及時停下腳步，否則後果堪虞。平治司機惡行被車Cam拍下及上載至社交網站，警方經調查後，平治司機涉嫌危駕被捕。