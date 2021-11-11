袁國勇倡效以色列設疫苗通行證　上班上學進入食肆均須出示

港府為爭取早日通關救市，今日(11日)開始為優先群組接種第3針新冠疫苗。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今早(11日)在電台節目表示，邊境有限度互通不利於香港作為國際城市，增加防疫措施只屬短期方法，長遠計需要整體人口接種率高，才有可能開放邊境，為市民解除限制。

袁國勇建議效法以色列，該國的疫苗接種率超過7、8成，惟開放邊境後即錄得每日1萬宗確診，於是推行疫苗通行證措施及接種第3針疫苗，施行1至2個月後確診宗數隨即降至每日1千宗。當中的疫苗通行證措施要求個人在工作、讀書及食肆等公共地方須出示通行證、陰性檢測證明或證明感染後具有免疫，他們不會除口罩。袁亦提及新加坡，指當地感染新冠肺炎的人士，如無法解釋為何感染前不接種疫苗，則需自付入院費用。因此，袁認為如不接種疫苗，香港再過3至5年，都未必可以解決問題。

對於本港仍有20至30%人口沒有接種疫苗，袁擔心病毒一旦隨通關而入，沒有接種疫苗的人士會有約2%受感染而死亡，他形容是很大的數目。袁補充，全球已逾10億人接種新冠疫苗，真正因接種疫苗死亡的人士，可能只有1千萬分之1或2。他又說，每日都有長者離世，原因與疫苗基本上是完全無關係。

另外，袁國勇表示，未知接種第3針疫苗後，中和抗體數目會持續多久，畢竟在疫苗歷史上 ，好多時都要打3至4針，打兩針未免太樂觀，基本上打2針滅活疫苗，抗體會跌得很快，如第3針是核酸疫苗，抗體高很多。袁又說，數據顯示中和抗體愈高，保護力愈高，至於甚麼水平才足夠，暫時未有科學數據。