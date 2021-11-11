第三針首日淪陷　即日籌預約籌亂晒龍　長者暴曬1粒鐘嬲到走

本港今天(11日)首日開打第3針新冠疫苗，惟全港多個社區疫苗接種中心「淪陷」！位於屯門的友愛體育館早上已有數百人在門外排隊打針，預約了早上11時打第3針的66歲陳先生特地早到排隊，但等了1小時仍未進入中心，直斥安排混亂，現場多人鼓譟，「安排好差，政府又叫人打針，但條龍完全冇疏導，成班老人家在門外烈日當空下呆等！」他又指現場有些預約了10點的市民，到11點半仍未進入。

陳先生表示，他屬於長者高危群組，特地聽從政府建議前來補打第3針，指頭2針都是接種由內地研發的科興疫苗，但專家指第3針接種由內地及德國合研的復必泰疫苗效果更佳，因此今日便來打復必泰。他又指早一星期已預約，但現場無論是即日籌或預約都同一條隊，不少人等到鼓譟，有人更特地請上半日假去打針，但因等太久擔心下午無法如時上班。陳先生指安排如此差，「你話係咪倒米？仲成日叫人打針。」

市民張先生今日亦陪同太太到友愛體育館打針，太太今日是接種第1針，但與打第3針又是同一條隊，張指整個過程花了約1個半小時才完成，亦批評現場只有1個殘廁供排隊人士使用，但現場多長者，使用時間較長，殘廁門外有10多人排隊，不少人等到發火，直接離開放棄打針。

位於葵涌的林士德體育館同樣是「重災區」，有市民輪候1小時方能進入打針，現場有超過300人輪候。上水的龍琛路體育館亦有相同情況，現場大批市民鼓譟，不少長者在烈日當空下暴曬，已汗流浹背。北角渣華道體育館門外有約50人輪候，但現場疑接種人手不足，市民李先生是長者高危群組，預約了11點半接種第3針，但職員在11點時告知他人數太多，要求他下午2時才回來，在現場多人鼓譟才始獲重新排隊。李先生指現場消息稱由於領取即日籌人數太多，且獲優先放行，反令預約的人要延長輪候。

至於中山紀念公園體育館方面，市民文先生預約了11點半，他早半小時到場，但直至中午12時仍未獲打針，指安排十分混亂，「現場好多長者，喺陽光曬住等得好辛苦。」另一名陳先生同樣預約了11點半，他批評不應設在室外排隊，令一眾輪候打第3針的長者要辛苦呆等。

特首林鄭月娥率領2位局長早上9時30分到北角渣華道體育館打第三針科興疫苗。公務員事務局局長聶德權接種後會見傳媒，表示自己第3針仍是選擇科興疫苗，與首2針相同，又指今日接種中心運作順利，呼籲市民應該盡快按自身需要選擇接種疫苗。他又表示除網上預約外，中心亦設有即日籌，本港9間醫院有疫苗接種站。