透過餐廳供應香港眾志違規口罩　涉事公司遭罰款2萬元

已解散政團「香港眾志」早前被揭發涉嫌售賣違規口罩，並透過餐廳食肆供應不合規格的外科口罩。涉事餐廳「The Artlab by Favilla」的經營公司與負責人今天（11日）在觀塘裁判法院提堂，公司及其負責人承認供應已應用虛假商品說明的貨品，被判罰款合共2萬港元。

朝花夕拾有限公司及其董事梁百豪，各被票控一項供應已應用虛假商品說明的貨品罪，指他們於2020年4月21日，在觀塘開聯工業中心某單位內，管有應用虛假商品說明、即「ASTM Level 1」的外科口罩，並供應作商業用途。他們今天由律師代表下認罪。

案情指，海關人員以放蛇方式於案發當日在事發地點以600港元購買了6盒「自救口罩」。經化驗後，發現該些口罩未能達到如包裝所講的「ASTM Level 1」保護程度，即屬虛假商品說明。梁承認從與香港眾志有關的「衝刺有限公司」入貨，而他本人並無採取任何措施確認該些口罩是否符合包裝所講的規格。

辯方律師求情指，上次認罪的衝刺有限公司管有935盒相同口罩，被判罰1萬港元，本案牽涉的不合規格口罩數量較少，加上被告在案發後已經將相關貨品下架，希望法庭判處較低金額的罰款。暫委裁判官曹欣慈最終決定每項傳票控罪判罰1萬港元，公司及其負責人合共罰款2萬港元。

案件編號：KTS 17873-17874/2021