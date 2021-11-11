針筒刺港鐵職員　無業漢判6個月醫院令　身穿囚服出庭稱顯示悔意

港鐵葵芳站1名職員去年向乘客查票時，被人用針筒刺頸，事後警方拘捕1名無業男子，他供稱因職員經常查票而憎恨他們。他早前於區域法院承認1項傷人及3項盜竊罪，今日(11日)在區域法院被判處6個月醫院令，及監禁2個月緩刑3年。法官表示，精神科醫生診斷被告患有妄想及思覺失調症，適宜判入小欖精神病治療中心接受治療。被告今日身穿乾淨橙色美國囚服，法官直至判刑後，才詢問被告是否知道身穿何物，被告表示「着犯人衫係想表達悔意」，而囚服從網上買回來。法官聽罷亦不作回應。

36歲被告彭偉明，自稱曾任地鐵司機。據案情透露，2020年3月7日下午，港鐵職員在葵芳站截查乘客期間，被告突然走向其中1名尹姓職員，並拍打尹的肩膞。尹感痛楚而大叫，其他職員則見到一支針筒，被告隨即逃去。警方調查後，於3月27日拘捕被告，並在其住所搜獲載有他人姓名的信用卡及八達通。被告於警誡下指，案發前曾被港鐵職員截查數次，購買針筒本用作餵龜。他因經常被查票而有不愉快經歷，故把針筒放袋，打算又遇查票時用來嚇對方。

被告求情指，他不同意精神科醫生的報告內容，指自己還押小欖時表現正常，他因害怕醫生會寫不利他的報告，才不願跟醫生溝通，並指想選擇坐牢。但法官斥被告「無得揀」，又指被告認為港鐵職員有心找他麻煩，使用令人害怕的手段去傷害港鐵職員，顯然是妄想症的病徵，故須接受精神科治療。

案件編號：DCCC 677/2020