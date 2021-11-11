「二代美國隊長」煽動分裂罪成下午判刑　辯方求情望囚5年以下

綽號「第二代美國隊長」的示威常客馬俊文，多次在街頭及媒體訪問時公開宣揚涉及分裂國家的口號，涉嫌違反《港區國安法》。他否認一項煽動他人分裂國家罪，經審訊後上月於區院被裁定罪成，案件將於今午(11日)在區院判刑。辯方求情指，被告並沒有任可暴力衝擊行為，他大多只獨自呼叫口號，沒有實在的意義及組織，認為案件的嚴重性未達條例所指「情節嚴重的」處5年以上刑期的情況。

30歲被告馬俊文，被控於2020年8月15日至11月22日期間，在香港煽動他人分裂國家。該罪的最高刑罰為監禁10年，由於這宗案件在區院審訊，法庭最多可判監7年。控方於辯方求情前，提交一個英國案例，並指有關條例訂明於情節較嚴重的情況下，法庭不應判處條例所訂的最低刑期以下的刑罰，辯方則力陳本案情節的嚴重性未達此情況。

辯方續求情，指出被告成長歷程令人心酸，他自小與家人疏離，讀書及工作亦頗不順利，生活亦比較孤獨，沒有特別個人興趣、嗜好或理想。在2019年，被告仍不甚參與，但及後如他自撰的求情信中所言，在參與一些「和你sing」等活動後，感覺可與他人有接觸及聚會，這亦或許促使他參與本案。而被告並非鼓吹暴力行為者，他在信中亦反對市民抱持仇恨，及無法接受私了行為，另心理報告指被告沒有問題。

法官陳廣池留意到被告在開審第一天便寫下求情信，更「好似好自豪咁寫第二代美國隊長馬俊文敬啟」，而心理報告指被告對自己有良好認知，惟他卻有興趣接受心理輔導介入，質疑他沒有問題又何需接受心理介入。辯方則回應指心理學家見被告以往較孤單，或認為輔導的介入或會對被告有好處，並強調被告的行為對他人構成的危害非常少，本案的嚴重性較《港區國安法》首案的唐英傑案低。

案件編號 : DCCC 122/2021