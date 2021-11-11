買樓甚艱難！調查：首置者67%靠家人資助　平均涉186萬

花旗銀行公布最新一期市民置業意向調查發現，近10年首次置業的受訪者當中，67%表示得到家人資助，較10年前多出15個百分點；而家人資助金額亦由10年前平均50萬元，上升至現時的186萬元。

其中，置業興趣最高的年齡層為21至24歲的年輕一族，而首置平均年齡為31歲。而受訪者認為適合他們居住需要的物業樓價平均為580萬元，較十年前受訪者認為所需樓價270萬元多出1.15倍，符合樓價這十年來的升幅，惟港人收入普遍追不上升幅。

調查亦發現，今年第三季有38%的受訪者認為未來一年樓價上升，較上季數字有所回落，但仍高於去年同期。就2021年全年而言，平均有42%受訪者對樓價看升，仍多於去年全年平均的23%。另外，反映市民對樓市態度的指標，包括「認為現在是置業好時機」及「有置業意欲」的人數亦有所回落，反映港人對置業抱持觀望態度。

該行零售銀行業務主管李貴莊認為，較早前置業人士可能抱着對疫情紓緩及經濟復甦展望，已經提早入市，造成上季受訪者對樓市展望特別正面。然而市民的購買力已提早被消耗，樓市可能借勢回順，成交量有機會回落，加上其他宏觀因素暫時性影響，包括近期股市氣氛、財富效應未明朗，均有機會在短期內影響市民置業意向。然而樓市目前仍然供不應求，加上展望通關後長遠經濟會進一步復甦，這些結構性因素仍有利於樓市發展。

對於美國聯儲局早前宣布每月減少買債，李指出，按照現時速度，預期最快明年6月完成縮表並開始加息周期，亦有可能因美國通脹加極，聯儲局會加速利率正常化。若美國加息，屆時本港的按揭息口或會跟隨上漲，李提醒按揭買家需按自己經濟情況，做好風險管理。