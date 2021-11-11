政府辦明日大嶼諮詢會被轟做騷　多個環團不獲邀出席

政府擲逾6,000億港元硬推「明日大嶼」計劃，相關政府部門今(11日)與多個環保團體就議題進行諮詢，會上環團再度要求政府公開披露已完成的「香港2030+ 策略性環境評估報告」，但最終被拒，而曾改口的房屋發展數字又封口不提。同時，有多個關注議題的環團未獲邀請下出席，但被拒諸門外，環團憂是次會面只是「虛有其表」，期望政府日後會議保持公開、透明。

政府土木工程拓展署、規劃署及顧問團隊就明日大嶼項目，與環保團體舉行「中部水域人工島研究環保團體諮詢會」，會面歷時2小時，有7個環保團體獲邀出席，包括綠色和平、世界自然基金會香港分會、綠色力量、長春社與綠衡者等。會後，多個環團帶同橫額請願，反對倉促強推「明日大嶼」。

綠色和平項目主任陳可淳指，會上政府當局就「明日大嶼」項目進行簡介，內容與周一舉行的環諮會內容相似。環團在會上再要求政府公開披露「香港2030+ 策略性環境評估報告」，以作更全面考慮，惟當局以相關同事不在場為由拒絕透露資料。就早前在環諮會上初步建議約1,000公頃填海範圍當中，當時只會有10%用作住宅用途，後又改口稱會有不少於20%，環團今日再追問時，政府經已刪除「令人誤解數字」，在會上亦未有重提實際數字為何。

另外，環保團體綠惜地球、環保觸覺、香港海豚保育學會等關注團體未獲邀出席。香港海豚保育學會副會長麥希汶指，環團關注議題多年，被拒絕原因竟然是因為顧問公司，只參考環境局網站上的環團名單來進行邀請，認為未獲邀請理由「不合理」。她表示可持續大嶼辦事處處長承諮日後必會邀請有關環團出席，但現時未有進一步會面日子，期望政府日後有心做諮詢，確切聆聽意見。