6.4集結案控方結案陳詞　指黎智英等人高舉蠟燭構成煽惑行為

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，去年6月4日不理警方反對，在銅鑼灣維多利亞公園六四事件31周年的晚會會場外現身，因而被檢控。黎智英、鄒幸彤及何桂藍3人否認煽惑他人參與，以及明知而參與未經批准集結等兩罪。案件今(9日)於區院續審，控方在結案陳詞指，黎智英與支聯會一眾成員有約定於維園噴水池外聚集，並且一同高舉蠟燭，充滿政治宣傳意味，都是構成煽惑他人去參與六四集結的行為。

控罪指，黎智英和鄒幸彤於2020年6月4日在香港維多利亞公園噴水池外，非法煽惑他人明知而參與未經批准集結。鄒幸彤和何桂藍另被控於同日同地，在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。

控方先作結案陳詞，指當日黎智英及支聯會一眾成員都在傍晚時分，趕到維園噴水池外以會合李卓人，反映他們早有計劃到上址聚集，其目的是要呼籲市民參與稍後的六四集會。然後黎智英等人一同燃點及高舉蠟燭，蠟燭具有示威自由的象徵，高舉蠟燭的姿態亦是一種政治宣傳手段，能夠吸引公眾目光，屬於煽惑他人的行為。至於參與未經批准集結罪，當時李卓人在維園足球場內多次演說，以「朋友」稱呼維園內的公眾，又說要佔據維園等，考慮到支聯會向來做事及口徑一致，鄒幸彤理應認同李卓人當日所為。

案件編號：DCCC 857-889、891、893/2020