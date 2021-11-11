機場下周一起分隔旅客助通關　綠區限內地客　其餘航班用橙區

機場管理局昨日(10日)發出通告，交代客運大樓禁區的新安排。機場一號客運大樓將會分開處理內地航班為綠區，而內地以外航班則由橙區處理，以分隔旅客和員工。航空公司及服務承辦商亦必須按航班地區，設立橙區團隊及綠區團隊，並分開使用更衣室、職員通道、休息室等設施，值班期間不可接觸。上述設施的服務時間也會作出調整。

機管局表示，一號客運大樓禁區內的抵港層、離港層，以及停機位將設立2個指定區域，分別是處理內地航班的綠區，以及處理內地以外航班的橙區，有關安排11月15日凌晨5時起生效。

機管局續指，從事客運服務及航班處理的業務夥伴及服務承辦商須成立專責團隊，分開處理兩個地區的旅客。兩個團隊必須分開更衣室、休息室及簡報室等設施，並只能逗留在所屬的橙區或綠區，不可與另一區域的機組人員、旅客、工作人員接觸，除非有絕對必要。

為配合上述安排，機管局將調整旅客捷運系統、職員通道、轉機檢查通道、禁區員工用餐區及休息設施的服務時間。此外，轉機或過境機組人員的制訂等候區將遷移，橙區將設立航空公司服務櫃枱，部分員工洗手間只供不會接觸旅客的機場員工使用等。