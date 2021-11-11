疑李卓人鄧燕娥收受黑金　巿民到警總請願並作出舉報

有巿民今日(11日)到灣仔警察總部請願和作出舉報，指已解散的「職工盟」秘書長李卓人，以及其妻子、「亞洲傳訊資料研究中心」(亞傳)董事鄧燕娥，夫妻兩人勾結外國勢力，收受黑金。他們要求執法機關嚴肅跟進，勿讓有關人士逍遙法外。

請願代表指，今年10月3日「職工盟」宣布解散，然而無獨有偶，鄧燕娥擔任董事的「亞傳」則於九月底停止營運。在今年二月李卓人被警方拘捕前，「職工盟」涉嫌將大筆不法資金轉移。他們指李卓人、鄧燕娥夫唱婦隨，共同賣國禍港，是不爭的事實。雖然李卓人因涉及前年8.18及8.31未經批准集結而被起訴，但李的妻子鄧燕娥任董事的「亞傳」，早前有傳媒報道該機構26年來，涉嫌收受美國及歐洲多國1.18億巨額黑金，疑從事賣國禍港的勾當。他們促請警方從速調查「亞傳」和「職工盟」的黑金去向，將鄧燕娥緝拿歸案，切勿讓有關人士逍遙法外，以彰顯法治威嚴。

請願人士高呼「黑暴動亂記憶真、卓人燕娥是禍根」、「亞傳職工盟、禍港打橫行」等口號之後，其代表逕自前往報案室舉報李、鄧二人。