張建宗6月離任政務司司長　任港大嘉賓講者獲批

前政務司司長張建宗在今年6月離開政府，政府今(11日)發稿表示，前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會認為，在張遵循委員會所建議的若干規限的前提下，離職後擬接受的委約不會構成任何潛在的利益衝突，他將於香港大學擔任兩天的嘉賓講者。

前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會就張建宗離開政府後擬接受的委約給予意見。諮詢委員會亦不預期有關委約會引起負面公眾觀感。根據報告內容，張建宗將於明日(12日)出席「日新學院」（New College）一個晚宴為學生演講，並會在本月17日在社會科學學院為有關人口及可持續發展的講座之中發言。

報告中提到，委員會的建議包括張在其演辭或講課中，不應表達任何與他擔任政務司司長相關而可能會令政府尷尬的內容，並不應使用或向任何人傳達或透露包括任何張出任政務司司長時所得悉，而又並非公眾已可得的資料。

報告又指，在張遵循下述規限的前提下，委員會同意有關委約在「相關期間」內(即張先生離開政府的一年內)不會損害或削弱政府履行職能的表現，亦不會令人有合理理由相信、關注或引致公眾觀感，認為可能會損害或削弱政府履行職能的表現。委員會亦認為有關委約不會引起人合理地擔心張會得到延取報酬或利益；亦不會引致在有充分根據下產生其他負面觀感，而令政府尷尬。