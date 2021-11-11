逾半受訪者曾遭年齡歧視　平機會建議政府作大規模研究

平等機會委員會(平機會)今日(11日)公布「平等機會意識公眾意見調查2021」的結果。調查顯示，有半數受訪者認為年齡歧視的情況在香港是非常和甚為普遍，更有54.3%的受訪者表示，接受訪問前的12個月曾遭受年齡歧視。平機會主席朱敏健表示，會建議政府再做大規模研究，進一步了解年齡歧視的確實情況，再諮詢公眾應否立法改善。

平機會委託策略公司在今年2月底至4月初，電話訪問1501名15歲以上的香港居民。結果顯示受訪者對平等機會持正面態度，以0-100分為標準，整體反歧視態度的指數為60.7分。有55.2%的受訪者認為香港普遍存在居民身份歧視，認為香港普遍存在種族和年齡歧視的分別有51.5%及49.9%，當中更有54.3%的受訪者在訪問前12個月曾經歷年齡歧視。

在有關平機會未來工作範疇重要程度方面，有92.5%的受訪者認為應推出修訂法例，明確規定要為殘疾人士提供合理的遷就，亦有91%的受訪者認同應推動企業和團體等制定防止性騷擾政策，及設立處理性騷擾機制。

朱敏健形容調查猶如「把脈」，為社會歧視情況提供一個大方向，平機會將繼續加強反性騷擾的工作，以回應市民的期望。除了「殘疾」和「性騷擾」項目，朱表示會建議政府就年齡歧視作大規模研究，了解真實年齡歧視情況，再諮詢公眾應否立法改善。

被問到有55.2%的受訪者認為居民身份歧視在港普遍，排行最高，卻只有6.9%的受訪者表示於過去12個月遭受居民身份歧視情況，出現數字落差，朱解釋受訪者主要以香港人為主，未必涵蓋內地人或其他人士，但認為調查結果反映港人認為居民身份歧視嚴重，需要關注。因此他建議政府可再考慮平機會早前在《歧視條例檢討報告書》的建議，就《種族歧視條例》加入保障居民身份免受歧視進行公眾諮詢。