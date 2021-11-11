傳擬收緊機組人員豁免檢疫　國泰首當其衝　勢礙港貨運供應

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，2名豁免檢疫的貨機機師早前確診感染新冠肺炎，有指港府或收緊對機組人員現有豁免安排。國泰回覆指，倘收緊貨機機組人員的檢疫限制，將嚴重影響公司運作重要貨運航班的能力。

國泰航空回應指，因應現時香港就執勤客運航班機組人員的檢疫要求，國泰需要招募機組人員自願以「閉環」模式值勤，即執勤涉及長時間的社區隔離，機組人員需於數周內執勤不同航班，然後才進行隔離檢疫、醫學監察、繼而休假。「閉環」模式運作方可盡力維持客運航班的運作，讓乘客仍可往來外地，保持聯繫。

國泰較早前曾預期，於今年第4季最多可營運疫情前約30%的客運運力。然而，因各地實施的旅遊及運作限制，現時預計只能在第4季營運疫情前約13%的客運運力。

此外，貨機機組人員的豁免檢疫安排，讓國泰得以營運所有貨機航班及大量只載貨客運航班，確保供應鏈完整。雖然貨機機組人員獲豁免檢疫安排，但回港後仍需進行醫學監察及新冠肺炎病毒檢測。

倘收緊貨機機組人員的檢疫限制，將嚴重影響公司運作重要貨運航班的能力，因我們需要要求機組人員自願參與以「閉環」模式執勤，顯著減少可調配的人手，嚴重影響供應鏈及香港出入口的貨流。而自9月1日起，所有國泰航班均由已完全接種疫苗的機組人員執勤。