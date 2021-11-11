嗇色園「黃大仙文化館」開幕　新科技助善信願望上達仙聖

時值100周年紀慶，嗇色園黃大仙信俗文化館於今日(11日)正式開幕，民政事務局副局長陳積志出席活動致辭時大讚，嗇色園建造了全港首間由傳承團體創建的非遺項目主題展覽館，為弘揚及保育非遺文化作出了良好的示範。

據了解，展館內共分有11個區域，包括第一站願至天成、第二站仙祠遊歷、第三站百年光影、第四站歷史掠影、第五站尋玄問道等。是次館內亦增設許多科技元素，加強與訪客的互動，如文化館入口便設有LED祈福牆，以獅子山為背景，配以「勝意燈」及「三皇九台星燈」為設計藍本的祈願天燈，讓參觀者透過掃描許願裝置的二維碼寫下心願，便即時可在LED祈福牆上呈現並飄到天上，象徵願望上達仙聖。

此外，於歷史掠影的展覽館，亦設有由20部電視組成的10米長觸碰屏幕，可以點擊閱覽100多張與本園珍藏文物。為了增加趣味性，展覽館會於其中一個展區設有互動拍攝遊戲，讓參觀者體驗穿上道袍的莊嚴感。場館現階段暫只開放接受合資格的團體預約參觀，有關個人參觀安排將於下階段安排，可留意相關機構網站及社交平台專頁。