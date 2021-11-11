研究配圖涉抄襲禁申資助　城大教授覆核失敗再上訴

香港城市大學電子工程系講座教授陳忍昌，2016年被大學教育資助委員會轄下的研究資助局裁定，其在2013年呈交的研究資助申請書中有一幅圖片屬抄襲，下令禁止他申請資助2年。陳向當局上訴被駁回後，向法庭申請司法覆核，指該局法律依據出錯，嚴重損害其專業聲譽，入稟要求原訟庭撤銷判決，惟結果敗訴。陳不服裁決提上訴，上訴庭今（11日）開庭處理。3名法官聽罷陳詞後，決定另擇日子裁決。

上訴人陳忍昌的代表大律師指，「抄襲」一詞的意思含糊，可以涵蓋無心之失，又或僅限有意圖而作出的行為。倘若該詞有不只一個意思，便應該採納對申請人有利的解釋。惟局方在調查時，根本沒有討論過「抄襲」的定義。此外，大律師認為考慮到整體情況，適當的判罰應該是向陳發警告信，而非禁止他申請資助，冀法庭撤銷局方判決。

大學教育資助委員會代表大律師則指，本案所涉及的是學術範疇的事情，針對申請人的指控是否成立、其過失屬輕或重，均應由局方決定，除非出現極端情況，否則法庭不應插手干預。此外，大律師指出，調查小組是由豐富經驗的學者組成，他們沒有要求澄清「抄襲」的定義，即代表對他們來說，這詞語意思明確，絕不含糊。最後，大律師強調局方判決合理，何況這裁斷其實無涉公眾利益。

案件編號：CACV78/2020