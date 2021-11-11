裝修工程誤導業主一肚火　海關拘2男涉違商品例

海關早前接獲市民舉報，指一間裝修公司的人員涉嫌使用誤導性遺漏和虛假商品說明的不良手法，藉此推銷裝修工程，違反《商品說明條例》(下稱《條例》)。據了解，受害事主在約2年前購入東涌一個住宅單位，並準備進行裝修，適時負責買賣單位的地產經紀出言游說，大力推薦該間位於銅鑼灣的裝修公司，聲稱公司在區內富有經驗，熟悉屋苑單位情況。事主欣然接納建議，遂於2019年中與該公司簽訂總值70多萬港元的裝修合約。

案情顯示，該名地產經紀是擔任工程中介人角色，並就工程收取約1成佣金，但他游說事主時並無透露身份，懷疑刻意隱藏商業意圖。另外，裝修公司銷售員與業主商討工程期間，事主曾表明對當中一項工程項目有特定設計要求，但對方其後僅給予含糊報價單，誤導事主以為該項目已包含其中，結果在工程開始後，公司再就相關項目額外索取2,000港元。而同一銷售員在另一工程項目承諾安裝指定款式物料，惟最後實裝亦與承諾不符。

面對事主追討，裝修公司訛稱改動是得到其同意，拒絕跟進，事主無可奈何，只好向海關求助。關員經調查後，今日(11日)拘捕兩名男子，分別是涉事38歲地產經紀和39歲銷售員，海關目前仍在跟進本案。

海關不良營商手法調查組指揮官劉志忠提醒，商戶必須遵守《條例》，而消費者在購買服務時，亦應光顧信譽良好的商戶，並了解相關銷售人員及公司資料。此外，裝修工程一般較為繁複，耗時較長，一般市民對於行內術語可能並不熟悉，故此在簽訂合約時要特別小心謹慎，看清楚合約所列物料、設計要求等條款，從而保障自己。

根據《條例》，任何商戶如在交易過程中遺漏和隱藏重要資料；以不明確、難以理解、含糊和不適時的方式提供該些資料；未能表露其商業用意，因而導致、或相當可能導致消費者作出某項交易決定；將虛假商品說明應用於向消費者提供的服務，均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。市民如發現違規情況，應即時向海關舉報，如證實有違法行為，海關必定會採取適當執法行動。