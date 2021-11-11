示威現場拳打口咬警　2青年分別囚10及11個月

2名青年涉嫌在前年10月中荃灣一次警民衝突中，拒抗且拳毆警員。他們早前經審訊後被裁定3項襲警罪成，今天（11日）在沙田裁判法院分別被判監10個月及11個月。裁判官彭亮廷判刑時指，兩人犯案曾稱「幫手打狗！」，言詞帶侮辱性，詆毀執法者，煽動他人阻礙警方執法，增加了案件的嚴重性。

被告依次為19歲大學生容俊熙及26歲工程師冼家權。容被控於2019年10月13日在荃灣華都中心一樓58號舖外，襲擊高級警員馮偉豪和警員林詠超；冼則被控同日同地襲擊馮。

彭官判刑時，指為襲警案量刑時，考慮刑罰阻嚇性先於被告更生，而且案發時禁蒙面法僅生效8日，正處於示威衝突高峰期，被告犯案時提到侮辱性言語，詆毀執法者及煽動阻礙執法，加上容襲擊警員右眼，屬於人體脆弱器官，以上種種均加重了被告刑責。彭官採用監禁12個月作量刑起點，但考慮到容的學業及年紀，而冼犯案前品格良好，原本前途一片光明，因此酌情減刑，最終判容監禁10個月、冼則監禁11個月。

控方案情指，案發時馮偉豪展示委任證及表明身份，惟冼突然拳打馮的右臉，稱：「你話係就係呀？」當馮嘗試制服冼，冼大叫「幫手打狗！」，容則拳打馮的前臂。林詠超上前協助馮，而容則繼續掙扎，先拳打林的臉，再咬林的胸口。另外，2人被指當時攜有懷疑汽油彈、錘子、打火機、椏杈及金屬珠等，但早前被裁定管有攻擊性武器罪名不成立。

案件編號：STCC3772/2019