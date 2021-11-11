今增3輸入病例　2機師證染德國常見變種　惟病毒基因非完全一致

新冠肺炎疫情未止，衞生署衞生防護中心公布，本港今日(11日)新增3宗輸入病例，涉及2男1女，患者全部感染變異病毒株，分別自菲律賓、泰國及沙特阿拉伯入境，其中1人為抵港外傭。截至現時，本港累計確診個案12,378宗，另外錄得少於5宗初步確診個案。

新增個案均驗出L452R變異病毒株，包括1名33歲女性外傭(個案編號：12381)，她10月29日乘坐PR300航班從菲律賓抵港，及後入住竹篙灣檢疫中心隔離，期間確診，她6月16日及7月14日已在菲律賓接種由內地研發的科興疫苗。1名62歲男子(個案編號：12382)，10月22日從泰國經CX654航班抵港，抵港後入住東涌福朋喜來登酒店期間確診。他7月1日及29日在泰國接種由內地研發的國藥疫苗。餘下一名患者為50歲男子(個案編號：12383)，他11月9日從沙地阿拉伯經卡塔爾乘搭QR818航班抵港，於機場確診，他8月14日及9月4日在港接種由德國及內地合作研發的復必泰疫苗。

中心續指，就昨日(10日)公布的2宗涉及本地貨機機組人員的個案，香港大學的全基因組測序分析顯示，2宗個案均屬於「Delta」變異病毒株，即B.1.617.2，基因排序十分相似，但並非完全一致。他們屬於「Delta」變異病毒株的AY.43亞系，於歐洲特別是德國十分常見，因此列為外地感染。至於昨日確診、由意大利抵港15歲女病人，其基因排序結果顯示她與上述兩個機組人員並無關連，現列為復陽個案。上述3名患者的基因排序也與早前在香港確診的個案沒有關連。

另外，中心繼續跟進所有涉及變異病毒株的輸入個案。最新測序分析確認，輸入個案12374屬於「Delta」變異病毒株的AY.4.2亞系，即「Delta+」，為本港第2宗Delta+個案。他11月1日從英國經航班BA027抵港，入住東涌福朋喜來登酒店檢疫期間確診，並已接種疫苗。他與本港第1宗Delta+個案乘坐同一航班，座位相近，分別為2B和2E。中心的流行病學調查仍然繼續。