九巴首推預計車程　實時更新塞車時間　乘客出行少煩惱

九巴首推「實時預計車程」功能，即日起市民可透過手機程式及相關巴士總站的顯示屏等，了解個別路線的實時車程預計時間，更方便計劃行程。另外，九巴亦於本月起，陸續多條巴士線提供5G Wi-Fi免費上網服務，提升乘客體驗。

新功能「實時預計車程」，可根據交通情況，實時預計行車所需時間，如行經路段發生交通事故導致擠塞，預計車程時間會作出更新。乘客即日起可透過安裝在相關巴士總站的顯示屏、掃描巴士站的二維碼，或透過手機應用程式內新增的「預計車程」功能，查閱相關路線的總行車時間。而屯門、元朗及天水圍的多個巴士站已率先安裝顯示屏和二維碼，計劃逐步推展至50個地點。

九巴亦於本月起，陸續為P960和P968路線，以及7條主要行走北區、屯門、元朗及天水圍的巴士提供5G Wi-Fi免費上網服務，涉及200部巴士。

另外，為支持「2021國際復康日」，九巴及龍運將於下周日（14日）向合資格的殘疾人士及其一名同行照顧者提供免費乘搭九巴及龍運巴士優惠。

至於本月21日「長者日」，九巴及龍運、以及港鐵亦公布，將於當日提供長者免費乘搭優惠。凡年滿65歲或以上的長者，只須出示「長者咭」、香港身份證、旅遊證件或以長者八達通卡繳付車資，均可免費乘搭港鐵、所有九巴及龍運路線（路線P960及P968除外），八達通將不會被扣除車費。。