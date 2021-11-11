龍鼓灘地皮闢快艇倉庫　劉業強不知情　將對租客採取法律行動

警方日前在屯門龍鼓灘路搗破一個改裝走私快艇倉庫。據知，涉事的貨倉部分地皮與已離世新界鄉議局前主席劉皇發的家族有關。劉皇發的兒子、即現任新界鄉議局主席劉業強今(11日)發聲明澄清，該些土地業權雖為其家族公司持有，但相關土地已租予一間投資公司，強調對事件不知情，並將對違反租務協議的公司採取法律行動。

日前有報道指，涉事倉庫部分地皮與劉皇發家族有關，劉業強為此澄清指，涉事倉庫的部分土地業權為其家族公司「永同益置業有限公司」和「大華發企業有限公司」持有，相關土地已租予「龍子投資有限公司」，他與家族公司對於上址租客的一切行為，一概不知情。

劉強調，他及家族公司堅決反對任何不法行為，並將對違反租務協議的公司採取法律行動，就一切非法行為追討責任和賠償。他與家族公司堅決支持警方嚴正執法，打擊跨境走私活動，尤其對危害執法人員生命安全的犯罪分子，更加要嚴懲不貸，絕不姑息。

他又指，對於有網上媒體影射劉皇發家族與走私集團有關，他嚴正澄清其家族與任何走私集團沒有任何關連，並對任何涉嫌誹謗本人家族的人士及媒體保留法律追訴權利。

事緣於本月4日，屯門警區掃蕩區內34公里海岸線的隱蔽處，在一個面積約10萬平方呎的貨倉，檢獲10艘改裝快艇及57組舷外機，所有物品總市值約2,500萬元。有法律界人士指，倘地主對所持有地皮牽涉不法活動不知情，毋須負法律責任。

劉業強已報名參選立法會新界鄉議局功能界別選舉。同界別另一參選人為莫錦貴。