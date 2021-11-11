稚子傷眼猶可憐　政府扮盲罪難恕　東方請命除各區惡植

可憐天下父母心，有讀者向東方傳媒機構泣訴，指其幼子因植物傷眼而險盲，東網及《東方日報》隨即為民請命，今日(11日)頭版報道西九文化區海濱長廊種有葉尖尖利的龍舌蘭科植物。報道一出街，涉事範圍今日下午已被圍封，傷人植物亦已被「連根拔起」。

然而，康文署「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，出事區域有人處理，其餘各區危險植物亂生署方卻繼續懶理，大埔海濱公園更有約30棵龍舌蘭科植物「生生猛猛」居於上址近10年，這些植物「劍陣」隨時再度成為都市炸彈，傷及幼童。

東網報道1名6歲男童於本周日(7日)在西九文化區的海濱長廊玩耍時，疑被種植在該處的龍舌蘭科植物「絲蘭」的葉尖刺傷左眼，東網記者今前往現場視察，發現現場有不少市民到訪公園，現場有園藝組正清理及移除有關植物，涉事地方「光禿禿」，疑是已被清除，現場通告指「藝術公園—封閉區域於今日至下周日(14日)被圍封用作活動場地」。

然而，多區公園仍有種植有峰利尖刺的龍舌蘭科植物，在大埔海濱公園近3號洗手間的花圃內，種有約30棵為「絲蘭」近親的「劍麻」，並已在上址栽種了10多年，記者嘗試用白紙放在尖葉，稍為施力即刺穿白紙，殺傷力驚人。康文署稱在過去3年，沒有接獲市民因該植物而受傷的報告及相關投訴。

雖然受傷男童經已完成眼角膜修補手術，但據醫生估計，最差情況會左眼失明，醫管局表示，男童左眼眼球嚴重破裂，手術已作修補，視乎情況或需做第二期手術。西九文化區亦聯繫男童家人，並聲稱安排在本周內會面。