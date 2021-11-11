公屋輪候一拖再拖　劏房戶嘆上樓無望

公屋申請輪候時間創新高，劏房戶的上樓願望更渺茫。已輪候公屋5年多的劏房戶強哥，見證公屋輪候時間由5.6年，逐年增加至今年的5.9年，對此直呼無奈，然而疫情下令太太失去工作，但仍要支付劏房昂貴租金，兩口子百上加斤。他希望政府能加快覓地建屋，或興建更多過渡性房屋，助劏房戶解決燃眉之急。

強哥為殘疾人士，與太太租住太子一間80平方呎的劏房內，租金連同水電費已達5,500港元生活開支原本依賴太太約11,000港元工作收入及自己約2,000港元的傷殘津貼。由於疫情下經濟蕭條，主要經濟支柱的太太被公司辭退，強哥只能外出工作，月賺5,000港元至7,000港元，交租後所剩無幾，生活更加拮据。

上樓成為他們急切的需求，然而原本明年1月就滿60歲的強哥，應可加快公屋輪候次序，惟政府卻公布公屋申請輪候時間再度延長，令他感到無奈，坦言「除了無奈不知能做什麽」，並認為明年上樓的機會亦非常渺茫。

等公屋的願望已幾乎破滅，強哥只好轉投申請深水埗過渡性房屋，下月底會得知結果，希望能申請成功，解燃眉之急。他又指，身邊的有同樣情況的人有很多，身邊不少朋友都需要8至9年才獲安置，他希望政府善用土地，興建「組合屋」作過渡性房屋，安置有需要的人。