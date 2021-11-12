區會恢復委任制惹爭議　區議員：不信任市民的表現

對於下屆區議會或恢復委任制，外界批評是大倒退。有區議員直指委任制早應完成歷史任務，若區議會恢復委任制無疑是不信任市民的表現，另有區議員直指不論循委任、間選或直選進入議會，都必須是有善治能力的人士，推動社會發展。

在1982年引入選舉前，區議員全部由港督委任，其後已逐步減少，但礙於未能全面過渡，故1997年回歸後成立臨時區議會，由特首委任1994年經選舉產生的區議員。及至2013年，立法會通過修改區議會條例，2016年區議會選舉全面取消68個區議會委任議席，但仍保留由鄉事委員會主席出任的27個當然議席。

自1991年起便擔任西貢區議員的周賢明指所有的變更都是政治決定，坦言回歸前該批委任議員的學歷、能力等都相當高，且內部挑選非常嚴謹，務求在每區達到平衡作用，「如選區大啲嘅地方都需要唔同聲音喺度」，但他認為當年的委任制亦應「完成咗歷史任務」。

他續稱，若政府堅持要區議會安全系數達到100%「都冇得講」，但認為是不信任市民的表現。他指地區服務不應該有委任，市民才是重要持份者，不應剝奪市民權力，直言當沒有地區主流聲音，失去市民支持換來所謂自我完善的感覺，對施政絕對無好處。

同為西貢區議員的方國珊，過去曾是委任議員。提到未來或恢復委任制，她指過去2年的社會事件，讓政府認為必須要有「肯定管治」，完善選舉制度下要改革區議會「都係冇計」，但她強調不論透過甚麼制度進入議會，都必須是有善治能力的人士，應全力以赴做好民生，合理發聲，主力集中改善市民生活，如房屋及交通政策等，推動社會發展，形容「不管白貓黑貓，捉到老鼠就是好貓」。