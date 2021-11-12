八達通拎消費券　12.16派第3期　逾7成登記者有錢落袋

逾7成以八達通領取首批消費券的市民已消費逾4,000元，可於下月中領取尾期。

電子消費券派發逾3個月，首批以電子登記的市民分別在8月及10月獲發放兩期消費券。4間電子支付營辦商之一的八達通今日(11日)表示，截至今月上旬，逾7成首批領錢的市民已消費逾4,000港元，可最快於下月16日領取尾期1,000港元。展望聖誕、新年等傳統零售旺季將至，發放消費券料可推動本地零售意欲持續熾熱。

就政府原先預期消費券計劃可為本港經濟帶來0.7%的提振作用，八達通營業及市務總監李玉兒表示，消費券確實帶動本地經濟，零售趨活躍。由今年8月至10月底，八達通日均零售交易額增長2倍；同期日均交易筆數亦升1.5倍。其中，增長最大的零售類別是電子產品、電器。其次，受惠於本地疫情趨穩定，食肆餐飲消費，甚至個人護理產品、衣服鞋物，以及美妝產品的表現同樣顯著。

李續指，八達通在消費券發放前後，新增逾3萬個商戶，令本地支付點數量增至超過13萬個；同時，全港逾1.6萬名的士司機，以及117個街市近3,400間攤檔亦已支援八達通支付。至於八達通就消費券，與多個商戶合作，發放逾300款電子優惠券，其下載次數至今已突破600萬次。

李又稱，八達通第三期1,000港元消費券最快於下月16日發放，領取條件是須累積消費滿4,000港元，逾7成首批領錢的市民已「達標」。她又提醒，未達標市民需於今月底前消費滿額，否則要延至明年1月16日才可領取尾期消費券。