東方日報A1：上樓輪候須5.9年　本世紀最耐

政府施政不堪，港人上公屋22年以來最難，基層等到忟！香港房屋委員會昨日公布最新公屋輪候冊數字，一般申請者的平均輪候時間為5.9年，長者一人申請者的平均輪候時間則為3.8年，兩者分別創1999年以來、本世紀新高，按現時公屋輪候冊有約25.45萬宗申請計算，最少有數十萬人等上樓等到頸長。有房委會委員預計，未來輪候數字只會「高處未算高」，看不見何時有下降的趨勢，促請當局加大公屋供應。有議員則指，近期通脹壓力加大，基層家庭及長者遲遲無法上樓，生活壓力勢必更大。

房委會公布，截至今年9月底最新公屋輪候登記冊資料，約有15.37萬宗一般公屋申請，另有約10.08萬宗配額及計分制下的非長者一人申請，合共有25.45萬宗。一般申請者及長者一人申請者的平均輪候時間均較上一季（即2021年6月底）上升了0.1年。房屋署解釋，由於不少獲得編配的申請者輪候已久，他們的輪候時間因而反映在最新的平均輪候時間中。而在今年第三季獲編配入住公屋的一般申請約2,800宗，當中獲編配的長者一人申請約270宗。

房委會委員招國偉指出，未來兩至三年的公營房屋供應每年平均只有一萬多間，在供應不足的情況下，形容公屋輪候時間及宗數「見不到下降趨勢」，相信接下來的數字更只會「高處未算高」。他提出，大型屋邨例如皇后山邨等準備入伙，當大批輪候多年的申請人同時間獲派房上樓，總計推算而來的公屋平均輪候時間就可能進一步攀升，「下一季度公布新數就有機會升至6年或以上」。

招認為公屋輪候時間多年來屢升不跌，政府雖為輪候人士推出多項緩解措施例如過渡性房屋及現金津貼等，亦無助縮短輪候時間，當務之急還是盡快及盡力加大公屋供應，令市民可安居樂業。

房委會委員兼議員柯創盛則對公屋輪候時間再延長不感意外，但對基層家庭及長者的處境大感憂心，特別是近期通脹壓力加大，基層家庭及長者若未能「上樓」，生活將更為困難。柯指出，由於未來5年的公屋供應都難望達標，政府應增加短期的支援，包括促成更多過渡房屋的供應，讓輪候公屋者有其他住屋選擇；將俗稱「N無津貼」恒常化讓未能受惠「現金津貼」者亦可受惠。此外，他又建議房委會應研究在更多工程例如公屋引入「組裝合成」建築法，有指若「組裝合成」可縮短建屋期9個月至1.5年不等，形容「就算個餅做唔大，都至少可以做快點」。

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