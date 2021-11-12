你要知：必學行山小知識　善用裝備安全又輕鬆

秋高氣爽，行山遠足是不少人的指定活動，但這看似簡單的活動其實有不少要留意的地方，而且選對及善用行山裝備能夠降低受傷的風險。就等專家為大家一一講解行山時需要留意的小知識。

資深攀登教練梁念豪首先提到背囊扣，指分別有胸扣和腰扣，「很多人將胸扣放在胸口較下方位置，其實會阻礙到呼吸及不美觀。」梁表示正確位置應放於鎖骨下的位置，扣起後再將其拉緊，固定兩邊肩帶，就能免去了不斷拉攏兩邊肩帶的動作。而腰帶亦同樣要扣上及拉緊，就能夠將背包的重量分散至盆骨，背包亦不會在走路時搖擺。

其次選擇一對合適的行山鞋亦十分重要。梁指行山鞋可以保護雙腳及避免扭傷，「鞋底要有一定的軟身，才能發揮其設計抓實地面。如果體重較輕只有四五十公斤，就要買更軟身的鞋，因體重不能壓着鞋子會容易滑倒。」梁亦提醒如果行山鞋擺放太久，鞋底會硬化，硬化後就會失去抓地能力。

不少人下山時，遇到滑的沙石路都會坐着下山，但梁不建議使用此方法，「這樣必定會滑落，還有背包頂着地下，整個人會向下飛。」他介紹一招「前弓後箭步」下山步法，「如果右腳為主力腳，就以右腳先行，右腳腳邊頂着地下，身體和頭面向斜坡上方，若覺得滑可轉身往回走，右腳穩定後左腳才跟着落，有時亦可用腳踭先踏實沙泥，就能卡穩不易滑動。」