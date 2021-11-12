「明日大嶼」交椅洲人工島發展　當局認填海影響附近漁場

土木工程拓展署就交椅洲人工島發展提交工程項目簡介，當中提到海底設施及鐵路線的海事工程，可能對漁場、重點產卵場及育苗場和附近的魚類養殖區，造成潛在的永久性喪失及干擾。海事工程可能影響水質，漁業可能受到潛在的懸浮物濃度增加及水質下降影響。

報告指出，於海事工程進行期間，亦有化學品意外洩漏到鄰近水體的潛在風險。而海水化淡廠營運期間，輔助系統將排放含鹽度高，並含有微量化學品殘餘及其他營運時排放的污水至附近水體。附近水域的漁業資源、育苗場及水產養殖地點亦有可能受到影響。

工程又會對具保育價值的動植物造成影響，包括海鳃在內的珊瑚羣落、馬蹄蟹、海洋哺乳動物、鮑氏雙足蜥及白腹海鵰。

海洋考古方面，在交椅洲東岸有一艘已發現的沉船殘骸。海洋考古調查將會進行，以確定受影響海床在考古方面的潛在價值及該區域的考古價值。視乎海洋考古調查的發現，會避免進行影響該沉船殘骸的工程。

填海工程暫定於2026/2027年度開展。第一階段的填海工程暫定於2029/2030年度完成，目標是讓首批人口於2033/2034年度入伙。預計填海工程將分數個階段進行，並會於首批人口入伙後繼續進行。