安心出行無法顯示打齊三針引起困擾　資科辦：正優化程式會盡快推出

政府昨日(12日)開打第三針新冠疫苗，但政府資訊科技總監辦公室卻無更新「安心出行」應用程式，導致電子針卡無法顯示三劑疫苗紀錄，只能顯示第二及第三針，引起市民困擾。資科辦回應指，目前正優化安心出行，會因應市民需求盡快推出。

讀者林先生昨日(11日)上午接種第三針疫苗，隨即掃描紙本針卡上的二維碼，上載到「安心出行」。豈料，安心出行只顯示第二針和第三針的紀錄，卻無顯示第一針，可見資科辦並無因應第三針開打更新應用程式，顯示完整的疫苗接種紀錄。

資科辦回應指，為配合政府的特定組別人士接種第三劑新冠疫苗安排，資科辦早前已就接種紀錄的二維碼進行更新，於二維碼內加入第三劑疫苗接種紀錄。因此，市民可透過「智方便」或「醫健通」下載完整的電子針卡。至於「安心出行」，「電子疫苗接種及檢測紀錄」的功能現設定為展示最近兩次的疫苗接種紀錄。因應市民希望檢視完整的接種紀錄，資科辦亦正優化「安心出行」，並會盡快推出。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，雖然市民進入特定處所，只需要顯示打齊兩針的紀錄，顯示第三針的作用不大，但既然引起市民困擾，而「安心出行」的使用頻率明顯比「智方便」或「醫健通」高，當局就應該從善如流，盡快更新系統。他預料紙本針卡上的二維碼已儲存三劑疫苗的資料，只是系統尚未兼容，當局只需要推出新版本，市民更新應用程式後重新掃描二維碼，就可以解決問題，相信毋須重新派發針卡。