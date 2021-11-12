公屋輪候平均5.9年創新高　團體指有巿民等7年未上樓

政府施政不堪，港人輪候公屋時間創1999年以來新高，以逾25萬宗申請計算，至少有數十萬人在苦苦等候，一般申請者平均輪候時間5.9年，觀塘劏房居民關注組組織者陳穎彤今日(12日)在電台節目表示，有街坊輪候逾6年，甚至有輪候7年亦未能上樓，不少人須居住在惡劣環境的地方。

香港房屋委員會昨日公布最新公屋輪候冊數字，一般申請者的平均輪候時間為5.9年，長者一人申請者的平均輪候時間則為3.8年，兩者分別創1999年以來、本世紀新高，按現時公屋輪候冊有約25.45萬宗申請計算，最少有數十萬人等上樓等到頸長。

陳質疑，房屋供應能否滿足數量日益增多的申請者，並指出，有街坊對運房局局長陳帆早前表示輪候公屋時間會在6年後縮短抱有懷疑，因屆時政府已換屆。同時，她表示，政府將公營房屋用地作為綠置居或居屋出售，令人看不出整體出租公屋的分布。

另外，陳提及，不少劏房戶面對租金貴，舉例說一間約100平方呎劏房月租要5000多元，有街坊因租貴而須「廚廁共室」式居於50至60呎的劏房，不但影響小朋友的發展，亦帶來健康問題。