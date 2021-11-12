機場下周一起分區處理旅客　工會指員工收入或受影響

機場管理局周三(10日)發出通告，機場一號客運大樓下周一(15日)起，將會分開處理內地航班為綠區，而內地以外航班則由橙區處理防疫工作，有關安排適用於旅客及員工。機場空運員工協會總幹事儲漢松說，員工在兩個區域分開工作，不能混合執勤，而內地無通宵航班，或影響處理內地航班為主的「綠區」工作人員收入。

儲漢松表示，由於一號客運大樓禁區範圍內分開兩區，不論客運服務、航班處理，以至服務承辦商，需分別成立團隊處理相關航班，在人手安排上要分開兩批員工，不能混合執勤。因內地無通宵航班，有員工關注不能領取通宵津貼，或影響收入。新措施希望能有助爭取通關，改善機場營運狀況。

呼吸系統專科醫生梁子超則指出，若日後要機場全面通關，機管局的措施是必要，而且除了航空公司的工作外，分隔的機管局員工及航班人員等要做到零接觸，而工餘時亦避免一些高危的社交聚會。

至於日後如有航班發現確診個案，會否有需要觸及熔斷機制，梁子超指，由於員工都是住在社區，若機場有處理高危地方的員工受感染，甚至有爆發跡象，病毒亦有可能於社區出現活躍傳播。