西九M+博物館今正式開放　有巿民對沒展艾未未爭議作品不感意外

西九文化區M+博物館終於今日（12日）對外開放，首年免費入場，不少人都已經在場外引頸以待，早上9時半左右約有50人於場外輪候開幕一刻。有家長與子女一同入場，小朋友對新落成的博物館格外興奮，甚至認為博物館造型特別，似身在外國博物館，並為第一日參觀而特地7時起床；對於具爭議性的艾未未作品未有展出，有參觀者則認為在《港區國安法》下，對博物館此決定不感意外。

盧女士帶同陳小朋友一同到場，早上9時半已排隊輪候入場的她表示希望小朋友對藝術更多興趣；而陳小朋友則興奮表示因考試時提及M+博物館，故對博物館產生濃厚興趣，最想觀看影片及畫作，又稱雖然在早上7時便起床，但因為十分期待，所以並不辛苦，認為第一日開幕率先到場會非常有意義，回學校後也會與同學們分享見聞。

鍾小姐則指今天因學校放假而特地到來，本身對藝術有濃厚興趣，故希望在M+博物館啟發更多靈感創作。由於住在九龍區，她亦時有到西九文化區遊玩，對於等待已久的M+博物館終於開幕，她則指「都等到唔記得啦」。對於有艾未未的爭議作品未被展出，她則指因自己不清楚裏面有甚麼藝術作品，需要進場後再探索。

立志成為藝術家或藝術老師的岳小朋友則指沒有特別期待的畫作，但大部分都很喜歡，她特別指出博物館的建築「好靚好特別，好似去咗外國既博物館咁」，由於今天學校放假故希望到場做些「有意義的事」，又期望未來自己的作品也可以放在此博物館，供大眾欣賞。

James於早上九時半左右已到場，對於艾未未部分作品未能展出，他認為「I think is ok（我覺得可以）」，因他對在《港區國安法》之下博物館有此決定並不意外，但認為仍會有其他與天安門廣場相關的作品出現在此，至於展出是否合適，他則認為藝術是「可以作出任何展覽」。

對於博物館終成功開幕，M+博物館館長華安雅期望所有人均可以好好享受參觀。對於有艾未未具爭議性作品沒有展出，她認為仍有艾未未其他作品於此展示，而有許多作品是不到香港是難以看到的。而M+副總監（藏品及展覽）卡絲瑤亦對開幕一事情緒激動，表示感到「Dream comes true（夢想成真）」。