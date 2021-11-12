多間接種中心昨安排混亂　郭寶賢：接種人數逾千

第三針新冠疫苗昨日(11日)開始接種，多個疫苗接種中心出現人龍，被批評安排混亂。官涌體育館疫苗接種中心醫務總監郭寶賢今日(12日)出席電台節目表示，昨日接種人數大幅增加，但中心有分流，並確認接種人士的情況，否認混亂。

郭寶賢表示，昨日接種的人數上升，平時只有200至300人，昨日卻上升到逾千人，大部分都是接種第三針。由於部分人提早到場，所以出現人龍，但開放首一小時已消化。他強調，中心有分隔開接種第三針人士，職員會問清楚接種人士的情況，並無混亂。昨日合共接種約1300針，而今日約有1500針預約。

此外，市民致電節目，指昨到沙田源禾路體育館疫苗中心接種第三針疫苗，現場雖有分開處理第一針、第二針、第三針及即日籌，但情況混亂；認為如能早點開放，就可以疏導人流。另有市民昨於上水龍琛路體育館疫苗中心接種，由於沒有分流，他輪候了一小時，也有大批長者在體育館外等候，有人甚至與職員爭執。