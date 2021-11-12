言語治療師總工會涉煽惑憎恨暴力　主席及秘書向高院申保遭拒

警方國安處於今年7月拘捕香港言語治療師總工會的5名成員，包括該工會正副主席，指他們涉嫌於在過去一年發布刊物，意圖引起年幼孩童對特區政府及香港司法的憎恨、煽惑使用暴力及慫使不守法。5人先後被控串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪，他們全部須還押候訊。其中工會主席黎雯齡及秘書伍巧怡今(12日)向高院申請保釋。法官陳慶偉聽罷陳詞後，稱沒有充分理由相信2人不會繼續危害國家安全，因此駁回申請，拒絕讓她們擔保外出。

案中5名被告依次為黎雯齡(25歲)、副主席楊逸意(27歲)、秘書伍巧怡(28歲)、司庫陳源森(25歲)及理事方梓皓(26歲)，均為香港言語治療師總工會首屆理事會成員。案件已轉押至區院處理，將於12月10日再訊。

控罪指，5人於2020年6月4日至2021年7月22日，在香港一同串謀和與黃凱晴及其他人串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物，包括3本名為《羊村守衞者》、《羊村十二勇士》《羊村清道夫》的書，具意圖引起對香港特區政府及香港司法的憎恨或藐視、或激起對上述兩者離叛，及煽惑他人使用暴力，及慫使他人不守法或不服從合法命令。據控方早前透露，黃凱晴是在逃中的工會理事。

案件編號：HCCP 582/2021