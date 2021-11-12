沙田萬怡酒店作外傭檢疫酒店　供500房下周一起可預訂

勞工處今日（12日）公布，由下月8日起，增設香港沙田萬怡酒店為指定檢疫設施，提供共500個房間供來港工作的外傭作檢疫用途。是繼大嶼山竹篙灣檢疫中心及青衣華逸酒店以外新增的指定檢疫設施。此外，荃灣絲麗酒店將由下月1日起留作其他檢疫用途，而香港沙田萬怡酒店提供作為指定檢疫設施的房間數目將較荃灣絲麗酒店為多。

勞工處發言人指，外傭僱主及職業介紹所可於下周一上午9時半起，經香港沙田萬怡酒店的網上預約系統預訂房間，每個房間每晚收費650港元（包三餐膳食及所有費用）。酒店會因應整體訂房情況調整每日可供預訂房間數目。在收到預約後，酒店會逐一與訂房人士確認預約及安排辦理相關手續。酒店會要求訂房人士提供外傭的護照副本、有效的工作簽證及認可疫苗接種紀錄，以核實外傭身分。待酒店發出訂房確認通知書後，便完成預約程序。外傭入住設施時，亦須提供上述文件以供查核。

僱主及職業介紹所在安排外傭來港時，須預留足夠時間準備所需文件及辦理程序，並務必在成功預訂指定檢疫設施房間後，才為外傭訂購機票。如訂房人士未有於指定時間內遞交所需文件或繳交費用，其預約可能會被取消。如外傭在來港前確診新冠肺炎，或因航空公司修改╱取消航班，又或受封城影響，因而須修改或取消房間預訂，並能於入住日前提交相關證明文件，訂房人士可獲退回已繳交的費用。如因其他特殊情況而須更改入住日期，酒店會按個別情況酌情處理。如外傭未有指定檢疫設施的訂房確認通知書，會被禁止登機前往香港，或可能在抵港後被拒絕入境。

上述入住指定檢疫設施的安排適用於在與香港就認可疫苗接種紀錄達成認可協議的地區，現時適用的地區包括孟加拉、印度、印度尼西亞、馬來西亞、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非、斯里蘭卡、泰國等。