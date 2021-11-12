疫苗護照非不可行　專家稱需平衡個人自由社會利益

繼政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇早前建議港府推出「本地疫苗護照」，要求市民上班、上學、出入公眾場所要出示疫苗接種紀錄後；世界衞生組織疫苗護照倫理工作小組成員之一、港大醫學倫理與法律研究中心總監何維倫說，數據證明疫苗對一般人來說是安全，足以鼓勵市民接種。若大部人都完成接種，亦會令社會變得更開放，而疫苗護照只是工具，建議亦非不合理，但需考慮是否做到個人自由及社會利益的平衡和公平合理。

何維倫表示，推行任何措施時，世界衞生組織一些原則考慮是否對某些人造成傷害。他以學生因某種原因不能接種作例子，學校就有責任了解有否豁免接種的安排，例如定期作檢測等，這樣做才是公平。至於其他公共場所或活動，他認為不同地方應有不同限制，例如因緊急情況前往醫院，就不應有這樣的需要。

他又說，新冠肺炎疫情不會像2003年的沙士疫情般消失，而其他國家提出「與病毒共存」的做法和方向，鼓勵人民接種疫苗生活。