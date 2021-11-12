黎智英等人涉去年6.4集結　完成結案陳詞　押後12.9裁決

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，去年6月4日不理警方反對，在銅鑼灣維多利亞公園六四事件31周年的晚會會場外現身，因而被檢控。黎智英、鄒幸彤及何桂藍3人否認煽惑他人參與，以及明知而參與未經批准集結等兩罪。案件今（12日）於區院續審，控辯雙方完成結案陳詞，法官胡雅文把案件押後至12月9日裁決。

控罪指，黎智英和鄒幸彤於2020年6月4日在香港維多利亞公園噴水池外，非法煽惑他人明知而參與未經批准集結。鄒幸彤和何桂藍另被控於同日同地，在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。

辯方繼續陳詞，指出警方與支聯會商討有關六四集會事宜時，理應與支聯會合作協調，惟實際警方缺乏向支聯會提供任何計劃，以促使六四集會能夠舉辦。及後支聯會放棄繼續在維園舉辦集會，改為網上集會。當日鄒幸彤不繼重覆提及網上集會的詳情，正好印證鄒只是「煽動」公眾參與網上集會，而她從沒說過任何呼籲市民到維園的說話。加上維園六四悼念有其獨特，即使當日沒有支聯會等人出現，市民都可能自發前往。

辯方遂指，案發當晚維園內有可能存在多於一個集結，即有他人聚集維園，但是其意圖與支聯會有所不同。證據上無法排除此說法，而何桂藍作供指她有個人原因才到場。惟控方反駁指，即使當晚聚集維園的人士有不同目的，但是其主要目的都是悼念六四。況且當晚何與維園內群眾的行為相同，如何手持白花及蠟燭，及在默哀時站立。

有團體自稱為「蘋果假新聞及毒新聞監察組」，今早到區域法院大樓外請願，指責已解散的支聯會及黎智英是去年六四集會的幕後搞手，煽動市民犯法，冀求法庭嚴懲重罰。

案件編號：DCCC 857-889、891、893/2020