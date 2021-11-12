女銀行家打Botox喪命　遺產代理人向李宏邦家人索償

女銀行家張淑玲於2018年懷疑在整形名醫李宏邦的診所接受肉毒桿菌針(Botox)注射後死亡，她的遺產代理人繼於翌年入稟高院，指李疏忽引致張死亡，向李民事索償後，昨日(11日)再入稟高院，控告李宏邦的妻子及兒子，指2人同樣涉疏忽致死者身亡，並向2人索償。

原告是死者張淑玲的遺產代理人張美玲和張愛玲(譯音)，被告分別是李宏邦的妻子李劉慧珠及其兒子李明昇。資料顯示，李宏邦的美容整形集團雖以他名字登記，但董事是劉慧珠及李明昇，兩人各佔一半股份，登記地址為自住的山頂白加道豪宅。李劉慧珠曾擔任保良局主席，而李明昇則與父親同為醫生，2009年取得香港大學內外全科醫學士。

入稟狀指李宏邦於2018年11月11日下午為張淑玲注射Botox，及為張輸注鎮靜或麻醉劑，導致張翌日死亡。雖然注射是李宏邦獨自進行，但是兩名被告亦同樣涉及疏忽，違反照顧責任。原告指該2人在張於診所出現呼吸困難時，在召喚救護車時不當地延誤，奪去了張得到及時搶救治療的機會，因此要求2人就張身亡一事賠償。

案件編號：HCPI 372/2021