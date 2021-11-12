六旬翁網上煽惑傷警罪成　還押至12.2量刑

六旬翁涉嫌去年初在網上煽惑他人傷害警察，稱有警察被「打爆缸」但無打裂頭顱，涉嫌煽動他人要「盡力而為」。他否認一項煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害罪，經受審後，今（12日）於區院被裁定罪成，法官李慶年將案件押後至12月2日量刑，被告期間須還押。

報稱無業的61歲被告蔡易文，被控於2020年1月20日在香港，非法煽惑其他不知名人士，非法及惡意地導致警察身體受嚴重傷害，意圖使他們身體受嚴重傷害。辯方於審訊中指被告所發出的訊息，極其量只是發洩情緒，表達憤怒，甚至可能幸災樂禍，屬於鹵莽，沒有意圖煽惑他人襲擊警員。惟法官不同意，認為若只是發洩，不會於公眾平台發放訊息；若是鹵莽，亦會於冷靜後收回衝動說話，而不是與其他網民互動。法官認為被告清楚知道其訊息意思乃要重擊警員頭部，警員便會失憶而無法指控任何人等，被告於錄影會面的辯解，亦只是為自己尋找開脫藉口。

法官於裁決時並指，涉案貼文在公開平台發放，亦沒有啟動私隱設定以限制公眾人士瀏覽，被告更回覆貼文，參與討論，且貼文發出的日子為有警員在長江集團中心附近受襲的翌日。法官認為貼文內容清晰，觀乎前文後理，顯示被告有意鼓勵他人向警員報復，推動以暴力解決問題，而控方毋須證明被告是否成功煽惑他人，認為控方就被告的煽惑行為已舉證至無合理疑點，遂裁定被告罪成。

辯方求情指被告有長期病患，包括糖尿病、高血壓等，並呈上被告社交平台的貼文，顯示被告的貼文一向着他人「唔好出黎搞事，唔好出嚟遊行」，指涉案貼文與其性格不符，或是他一時衝動的發言，現已為此受很大教訓。

案件編號：DCCC1059/2020